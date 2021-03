Il Servizio Idrico Integrato rende noto che per lavori di pulizia e disinfezione dei due serbatoi idrici di accumulo della città, denominati “Medio e “Alto”, programmati per domami, giovedì 4 marzo, potranno verificarsi disservizi alla distribuzione idrica nella stessa giornata dell’intervento ed anche nei due giorni successivi, nelle zone del centro storico comprese tra i Salesiani e la via Roma.