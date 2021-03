E’ pronta a entrare nel vivo la festa di San Giuseppe a Giarratana, che proseguirà sino a domenica 21 marzo. Qui, nella Perla degli Iblei, esiste una tradizione risalente. Non è un caso che, addirittura, il patriarca sia celebrato due volte all’anno. Domani, in chiesa Madre, prenderà il via il triduo in onore a San Giuseppe predicato dal parroco, don Mariusz Josef Starczewski, avente per tema “Con cuore di padre”. Alle 18 ci sarà la recita del Rosario, la coroncina e il canto delle litanie di San Giuseppe, alle 18,30 sono in programma i solenni Vespri in onore di San Giuseppe, alle 19 la celebrazione eucaristica. Venerdì è la festa liturgica di San Giuseppe ma anche la festa del papà. Alle 8,30 ci sarà la celebrazione eucaristica, alle 18 lo sparo di 19 colpi a cannone con lo scampanio nel giorno di festa. Alle 18,15 la Via Crucis in chiesa Madre. Alle 19 la celebrazione eucaristica con la presenza dei papà. Al termine della santa messa è in programma la premiazione del concorso “Poesia al papà” delle classi di prima media del catechismo. Sabato, poi, alle 18,15 è prevista la recita del Rosario, la coroncina e il canto delle litanie di San Giuseppe. Alle 19 la celebrazione eucaristica. Gli ingressi in chiesa saranno contingentati, nel pieno rispetto delle prescrizioni vigenti.