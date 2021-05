E’ di nuovo boom di positivi a Vittoria. La città, già qualche mese fa, aveva registrato il più alto numero di contagiati e anche adesso, purtroppo, torna ad essere la città con maggior numero di positivi, oggi ben 453. Segue Ragusa con 405.

Le altre città: Acate 35, Chiaramonte Gulfi 18, Comiso 271, Giarratana 11, Ispica 23, Modica 117, Monterosso Almo 8, Pozzallo 83, Santa Croce Camerina 52, Scicli 66.

Per quanto riguarda i positivi, complessivamente sono 1.622 (ieri erano 1.618), di cui, 1.542 si trovano in isolamento domiciliare, 17 sono alla Rsa di Ragusa e 63 ricoverati nei reparti Covid.

I ricoverati al Giovanni Paolo II di Ragusa sono 63, così suddivisi: 28 in malattie infettive (26 residenti in provincia e 2 fuori provincia); 21 in astanteria Covid (19 residenti in provincia e 2 fuori provincia) e 14 in terapia intensiva (13 residenti in provincia e 1 fuori provincia).

I guariti ragusani dall’inizio della pandemia sono 9.323.