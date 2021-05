Entrano nel vivo da giovedì i festeggiamenti in onore di Maria Santissima della Medaglia, compatrona di Ragusa. In particolare, prenderà il via il triduo di preparazione alla festa. Giovedì, poi, si celebra il 71esimo anniversario dell’istituzione della diocesi di Ragusa. In Cattedrale, alle 9 ci sarà la celebrazione della santa messa, alle 18,15 la preghiera del Rosario e la Coroncina oltre alla novena alla Madonna della Medaglia. Alle 19 la santa messa che sarà presieduta dal sacerdote Filippo Bella. Venerdì, invece, la messa vespertina, sempre allo stesso orario, sarà presieduta dal sacerdote Vincenzo Guastella. Anche venerdì ci sarà la messa delle 9 e alle 18 il Rosario e la Coroncina con la novena. Sabato, invece, alle 19,30, la messa vespertina sarà presieduta dal sacerdote Carmelo Mollica. La festa di Maria Santissima della Medaglia è in programma domenica 9 maggio. Le sante messe in Cattedrale sono in programma alle 9, alle 10,30 e alle 12. Alle 19,30, poi, ci sarà la celebrazione della santa messa presieduta da don Carmelo Mollica con la partecipazione di una delegazione dell’Unitalsi di Ragusa. Il parroco della Cattedrale, il sacerdote Giuseppe Burrafato, ricorda che i posti a sedere consentiti, nel rispetto delle prescrizioni anticovid, sono 200.

Correlati