Una ferita lacero contusa al capo, sangue a terra. Potrebbe non trattarsi di morte naturale, ma indagini in corso per appurare se ferita sia compatibile con una caduta, risalente a prima o dopo il decesso o se possa trattarsi di altro. La vittima il cui corpo e’ stato rinvenuto ieri sera intorno alle 20 in una piazzola sulla statale 115 Vittoria- Acate, nella immediata periferia di Vittoria, sarebbe un uomo senza fissa dimora cinquantenne di origini romene che e’ stato identificato. Era conosciuto nei paraggi perche’ spesso si recava a un supermercato vicino alla zona di rinvenimento. Indaga la Squadra mobile di Ragusa.

Foto: repertorio