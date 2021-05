Due appuntamenti in questo fine settimana dell’ufficio diocesano per la Pastorale della salute di Ragusa. Il primo oggi, giornata in cui ricorre la memoria liturgica della Madonna del Rosario di Pompei. Sarà la comunità del Santissimo Ecce Homo di Ragusa, guidata dal parroco, il sacerdote Giovanni Bruno Battaglia, a rivolgere la supplica alla Madonna a nome del direttore dell’ufficio diocesano, il sacerdote Giorgio Occhipinti, e dell’ufficio per la Pastorale della salute. Supplica che sarà accompagnata dalla consacrazione al Cuore immacolato di Maria anche per i malati Covid del territorio. “In continuità – dice don Occhipinti – con l’iniziativa di Papa Francesco, vogliamo chiedere alla Madonna, attraverso l’unione, la vicinanza delle parrocchie e la preghiera in comune, la fine della pandemia. Ci affidiamo in questo mese di maggio anche all’intercessione dei due bambini santi Francesco e Giacinta morti rispettivamente nel 1919 e nel 1920 a causa della pandemia della Spagnola. Contemporaneamente, oggi, sarò presente nei reparti Covid per la benedizione dei malati e la consegna delle coroncine del Santo Rosario”. Domani, invece, in occasione della ricorrenza legata alla festa della mamma, alle 10, don Occhipinti presiederà la santa messa, alla presenza del personale sanitario, nel reparto di Ostetricia dell’ospedale Giovanni Paolo II. Contestuamente, ci sarà la benedizione delle mamme.

