E’ Stefano Pagano, 21 anni, la vittima dell’incidente che si è verificato stamani a Ragusa, intorno alle 6 del mattino, in via Archimede. Il ragazzo era il passeggero di una Fiat Panda. Purtroppo, per lui, l’impatto è stato fatale. Ferito il conducente dell’auto, un altro giovane di 22 anni, trasportato in ospedale.

Ancora da chiarire la dinamica dell’impatto: l’incidente è stato autonomo. Sul posto è intervenuta la polizia stradale. Ai familiari della giovane vittima, le più sentite condoglianze.