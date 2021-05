Nel primo pomeriggio dello scorso 9 maggio, personale del Commissariato di P.S. di Vittoria ha tratto in arresto S.A., di anni 27, di origini rumene, per il reato di resistenza a Pubblico Ufficiale.

A seguito di segnalazione pervenuta al locale Commissariato di P.S., lo scorso sabato pomeriggio, equipaggi delle volanti sono intervenuti presso un immobile sito nel centro urbano di Vittoria, per lite familiare in corso.

Sul posto gli Agenti rintracciavano S.A., noto alle Forze dell’Ordine per i suoi numerosi precedenti di polizia, il quale, in evidente stato di ubriachezza, con fare aggressivo e minaccioso inveiva contro i propri congiunti, scagliandogli contro vari oggetti, per nulla intimorito dalla presenza degli Operatori che nel frattempo erano sopraggiunti nei luoghi.

S.A., che aveva iniziato ad inveire e ad opporre resistenza agli Agenti, spintonandoli, veniva immediatamente bloccato dagli Operatori e condotto in Commissariato.

Dopo gli adempimenti di legge, S.A è stato dichiarato in stato di arresto e successivamente tradotto in carcere a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.