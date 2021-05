La Sicilia da lunedì passa in zona gialla. Il ministro della Salute Roberto Speranza, sta per firmare il relativo decreto. Si torna, almeno per il momento, a respirare. Un respiro atteso soprattutto dagli operatori economici bloccati dalla zona arancione e rossa. Naturalmente, non bisogna abbassare la guardia.

Tutta l’Italia, salvo la Valle D’Aosta, dovrebbe tornare in giallo da lunedì 17 maggio.