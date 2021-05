Da panineria gourmet a champagneria. È l’esperienza del giovanissimo imprenditore della ristorazione Giuseppe Patriarca (25 anni), titolare del locale 1T all’interno del Porto Turistico di Marina di Ragusa. Dopo il lockdown, nell’estate 2020, ha avvertito una nuova esigenza della sua clientela, decidendo di convertire la propria attività.

Il nome 1T (gioco alfanumerico che sta per Italia) è rimasto invariato, il concept e il claim totalmente nuovi: da “Sicilian Sandwich Gourmet” a “Champagne & Cucina”. Alla base sempre la scelta di privilegiare i prodotti enogastronomici d’eccellenza della zona degli Iblei e di tutta la Sicilia, puntando adesso su una cucina ricercata grazie al giovane promettente e talentuoso chef Salvo Vicinale.

Determinati piatti, tra antipasti, primi e secondi, che esaltino le materie prime tra terra e mare, in più una particolare selezione di sushi siciliano. Ma la grande novità è stata voler investire in una cantina molto particolare, con annate di grande valore e champagne che nulla hanno da invidiare ai locali esclusivi delle mete italiane più gettonate.

Mosso dal desiderio di non fermarsi e da un pizzico di quella sana incoscienza giovanile, Patriarca ha approfittato della chiusura del locale a causa della pandemia per avviare i lavori di restauro a fine 2020 e finirli a gennaio 2021, con un design più elegante, cambiando la brand identity aziendale e passando dal colore rosso, più legato all’idea di “panineria”, all’oro che esalta un visual ”luxury” unito a un verde cristallino che richiama il vicino mare Mediterraneo.

“La speranza era sicuramente quella di poter riaprire dopo Natale, a lavori ultimati – spiega Giuseppe Patriarca – Ma è cronaca giornaliera che tra i vari tira e molla dei dpcm, dalle aperture concesse solo fino alle ore 18 ai periodi con chiusura totale, come è stato finora, il nostro nuovo ristorante non ha ancora davvero avuto modo di farsi conoscere e apprezzare. Negli unici tre giorni di apertura a gennaio, abbiamo avuto una buona risposta di prenotazioni, ma adesso le grandi aspettative sono per l’estate, sperando che grazie al procedere dei vaccini e all’arrivo della calda stagione si possa rivivere e lavorare con tranquillità. Ecco perché questo lunedì 17 maggio inauguriamo ufficialmente il nostro nuovo 1T Champagne & Cucina”.

Per garantire una maggiore sicurezza il locale, godendo di ampi spazi all’aperto di una panoramica terrazza sul mare, ha anche rinnovato gli esterni per consentire in totale sicurezza la convivialità di ospiti anche non congiunti.

