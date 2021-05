Un sabato sera decisamente da dimenticare a Vittoria: un giovane, di cui al momento non si conoscono le generalità e la nazionalità, è stato accoltellato in via Roma, in centro, a Vittoria.

Il ragazzo è stato immediatamente trasportato al pronto soccorso del Guzzardi e poi in sala operatoria: le sue condizioni sono gravi.

Non è stata chiarita la dinamica dell’evento: non è esclusa, al momento alcuna possibilità circa le motivazioni del gesto e non sappiamo se il ragazzo abbia avuto una parte attiva.