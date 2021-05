La soprano chiaramontana Emanuela Sgarlata, 23 anni, è arrivta al secondo posto exequo del concorso SOI Scuola dell’Opera Italiana Fiorenza Cedolins, piazzatasi dunque fra i primi tre.

Il concorso, nella sua prima edizione, è stato ideato nella eccezionalità del primo lockdown vissuto ed ha avuto, come scopo principale, mantenere vivo l’interesse di studenti, artisti, addetti ai lavori e appassionati al mondo del Canto e dell’Opera Lirica.

Un risultato importantissimo, che colloca Emanuela fra i giovani più promettenti nel campo della lirica italiana e mondiale.

Emanuela Sgarlata canta da quando era piccola. La scintilla, però, è arrivata quando aveva 16 anni, scoprendosi soprano.

Nell’ottobre 2018 è il paggio con Leo Nucci nel Rigoletto al Teatro Massimo di Palermo, regia di John Turturro, direttore Stefano Ranzani.

Nel marzo 2019 è Cherie in “Duello Alcomico” al teatro Massimo di Palermo. Canta per l’ambasciata italiana a Berlino in occasione della festa della Repubblica. Tra l’ottobre e il novembre 2019 rappresenta il teatro Massimo di Palermo cantando per gli eventi del Turismo Expo in Giappone e a Londra. Ha recentemente firmato un contratto con l’agenzia tedesca Canto+ di Constanze Koenemann.

E dopo questo importante risultato, Emanuela è pronta per un’altra avventura: la vedremo presto nel suo primo ruolo di Liù a Torre del Lago, al famosissimo Festival di Puccini.

Emanuela, oltre ad essere arrivata seconda al concorso SOI, sempre nel medesimo concorso ha vinto altri prestigiosi premi speciali:

Premio Speciale del Théatre Capitole de Toulouse: Audizioni. Patrocinatore Christophe Ghristi

Premio Speciale Teatro Regio di Parma: Audizioni. Patrocinatore Cristiano Sandri

Premio Speciale Teatro di Stato di Kosice: Contratto per la stagione 2020-2021. Patrocinatore Péter Valentovic

Premio Speciale Teatro Comunale di Bologna: Audizioni. Patrocinatore Fulvio Macciardi

Premio Speciale Teatro Coccia di Novara: Audizioni per la stagione 2021-2022 o successive. Patrocinatore Renato Bonajuto

Premio Speciale del Mº Lu Jia: Invito per una produzione di Opera, Concerto o Galà al NCPA di Beijing e alla Macao Orchestra. Patrocinatore Lü Jia

Premio Speciale Grand Théatre de Genève: Audizioni. Patrocinatore Marcus Hollop

Premio Speciale CIA Opera Sãn Paulo: Recital o Produzione a Sãn Paulo per la Stagione 2022. Patrocinatore Paulo Abrao

Premio Speciale dell’Accademia del Maggio Musicale Fiorentino: Frequenza di un corso di una settimana nello YAP dell’Accademia e Audizione con la Direzione Artistica del Maggio Musicale Fiorentino. Patrocinatore Gianni Tangucci

FINALE ASSOLUTA

Categoria Opera Lirica

Premi di SOI Scuola dell’Opera Italiana Fiorenza Cedolins per l’Opera Lirica:

1º Premio ANDREA NINO

2º Premio ex aequo LAURA ESPOSITO – EMANUELA SGARLATA