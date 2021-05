Sembrerebbe che all’origine dell’incendio vi sia stato il surriscaldamento di una lavatrice. I vigili del fuoco di Ragusa sono intervenuti alle 11.55 di oggi in via Carlo Cattaneo, all’interno di un’abitazione, per spegnere un incendio in casa.

Il personale Vigilfuoco entrato nell’appartamento dalle scale di acceso e dal balcone utilizzando l’autoscala ha prontamente spento l’incendio originatosi nella lavanderia presumibilmente causato dal surriscaldamento della lavatrice.

Spente le fiamme è stato verificato che a causa del calore il controsoffitto ha subito dei danni ed è stato chiesto l’intervento dell’ufficio tecnico comunale, mentre si invitava la famiglia a non usare il locale fino al completo ripristino.