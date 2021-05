Nell’ambito del mese mariano, inseriti nel programma dei festeggiamenti della Madonna della Medaglia, che si sono tenuti nei giorni scorsi in Cattedrale a Ragusa, sono in fase di svolgimento le celebrazioni in preparazione alla solennità di Pentecoste, fissata per domenica 23 maggio. Sino a venerdì, i riti, che hanno già preso il via da lunedì scorso, vale a dire la novena allo Spirito santo e la preghiera del Rosario e coroncina ogni giorno alle 18 mentre un’ora dopo, alle 19, si tiene la celebrazione della santa messa. Gli appuntamenti proseguono, poi, martedì 25 maggio con la preghiera del Rosario e la coroncina alle 18,15 mentre alle 19 ci sarà la celebrazione della santa messa nel 64esimo anniversario della morte del Servo di Dio, mons. Giovanni Iacono, vescovo di Caltanissetta, le cui spoglie sono custodite nella chiesa Cattedrale. Infine, venerdì 28 maggio, dalle 16 alle 17, ci sarà l’incontro conclusivo del catechismo con la preghiera in chiesa e l’omaggio alla Madonna. “Tutta una serie di iniziative – sottolinea il parroco della Cattedrale, il sacerdote Giuseppe Burrafato – che contrassegneranno quel che resta del programma del mese di maggio che abbiamo dedicato alla Madonna della Medaglia, compatrona della città di Ragusa. Tra l’altro, concluderemo domenica 30 maggio con il 243esimo anniversario della dedicazione della chiesa Cattedrale”.

