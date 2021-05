Si è tenuta lo scorso fine settimana la gara internazionale di danza sportiva “Italian Dance Tour Festival” al PalaBorsani di Castellanza, in provincia di Varese. Qui, le coppie della provincia di Ragusa, formate da Andrea Lissandrello e Miriana Raniolo, Gabriele Di Rosa e Miriana Colombo, si sono particolarmente distinte sia in competizioni nazionali che internazionali nelle rispettive discipline di danze Latino americane e Standard. Sono state due giornate intense per gli atleti ragusani, i quali hanno ottenuto ottimi risultati. In particolare, la coppia Lissandrello – Raniolo, della Asd Dance with Me di Ragusa, seguita dal maestro Gianni Occhipinti, si è classificata al: 2° posto su 23 coppie nella categoria 19/34 A2; 21° posto su 54 coppie nella gara internazionale Rising Star latin; 44° posto su 62 coppie nella gara internazionale Wdsf adult latin. Dal canto suo, la coppia Di Rosa – Colombo della Asd Dance Evolution, seguita dai maestri Carlo e Dario Rossello, si è classificata al: 4° posto su 7 coppie nella categoria 19/34 A1; 9° posto su 46 coppie nella gara internazionale Rising Star standard; 28° posto su 70 coppie nella gara internazionale Wdsf adult standard. Il progetto avviato circa un anno fa fra la Dance With Me e l’Asd Dance Evolution inizia a dare i suoi frutti, grazie alla collaborazione e all’impegno dei maestri Dario e Carlo Rossello e del maestro Gianni Occhipinti che seguono con impegno le coppie pronte a disputare le varie competizioni. A luglio gli atleti ritorneranno in pista per disputare i campionati italiani, che si svolgeranno a Rimini.

