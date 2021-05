Domani, 22 maggio, sarà celebrata la memoria liturgica di Santa Rita. Per l’occasione, il direttore dell’ufficio diocesano per la Pastorale della salute di Ragusa, il sacerdote Giorgio Occhipinti, presiederà, a partire dalle 9, la santa messa nella chiesa dell’Ecce Homo, situata nel centro storico del capoluogo ibleo. E’ previsto il rito della benedizione dei petali di rosa che saranno inseriti in bustine trasparenti con l’immaginetta della santa. Le bustine saranno successivamente distribuite ai malati dei reparti Covid degli ospedali di Ragusa. Don Occhipinti provvederà personalmente alla distribuzione in uno dei reparti in questione mentre le altre saranno affidate ai responsabili sanitari degli altri reparti che provvederanno a loro volta a distribuirle. Per quanto riguarda la festa di Santa Rita all’Ecce Homo, le celebrazioni proseguiranno con la santa messa delle 11, delle 17 e delle 19. Le messe saranno celebrate nel salone parrocchiale in via Minardi. Le rose saranno benedette dopo ogni messa. Sarà possibile entrare in chiesa per la preghiera personale. La supplica a Santa Rita in chiesa è in programma a mezzogiorno.

