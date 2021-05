L’ufficio diocesano per la Pastorale della salute di Ragusa ha avviato, questa mattina, la celebrazione della memoria liturgica di Santa Rita che proseguirà nel corso della giornata. E’ stato il direttore dell’ufficio, il sacerdote Giorgio Occhipinti, a presiedere, subito dopo le 9, la santa messa con la benedizione dei petali di rosa, fiore da sempre collegato alla santa, che, associati alle immaginette di Santa Rita, saranno distribuiti nel corso della giornata ai malati Covid nei reparti dell’ospedale Giovanni Paolo II e all’Rsa dell’ospedale Maria Paternò Arezzo. Un piccolo gesto dal grande significato spirituale per confortare chi sta attraversando un momento difficile. La celebrazione di questa mattina si è svolta nel salone parrocchiale di via Minardi della chiesa dell’Ecce Homo, centro storico di Ragusa, dove la venerazione della santa è particolarmente sentita. “Voglio ringraziare il parroco dell’Ecce Homo, il sacerdote Giovanni Bruno Battaglia – dice don Occhipinti – per il dono delle immaginette e per l’ottima organizzazione e gestione in sicurezza delle sante messe. Intendiamo fare sentire la nostra vicinanza a tutti i malati e, in particolare, in questo momento, a quelli affetti dal Covid auspicando in una loro pronta guarigione”.

