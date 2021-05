“Il curatore oggi e nella prospettiva del codice della crisi”. È questo il tema del forum di approfondimento promosso dall’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili per la Circoscrizione del Tribunale Di Ragusa. Il prossimo incontro – che segue quello che si è già tenuto lo scorso 19 maggio – si terrà il 26 di maggio, mentre, un terzo, è previsto per il 3 giugno (entrambi dalle 16 alle 19). Ad aprire i lavori sarà il presidente dell’Ordine, Maurizio Attinelli, assieme a Biagio Insacco – Presidente Tribunale di Ragusa e a Fabio D’Anna – Procuratore della Repubblica. A moderare gli interventi la vice presidente dell’Ordine Francesca Mazzola.

Riflettori puntati sulla figura e sul ruolo sempre più importante del curatore nella prospettiva dell’entrata in vigore del Codice Delle Crisi di Impresa e dell’Insolvenza. Ci si soffermerà su vari argomenti effettuando un percorso generale, una impostazione tra teoria e pratica fornendo un quadro teorico ed una complementare visione-operativa sulla procedura e sui presupposti di fallimento, sul ruolo del curatore e sugli adempimenti a quest’ultimo spettanti.

Il forum ha l’obbiettivo di fornire delle linee guida affinché il curatore possa svolgere il proprio ruolo nel miglior modo possibile. Nel corso degli incontri si confronteranno e interverranno magistrati, giuristi e professionisti esperti. I relatori saranno Claudio Maggioni e Emanuela Favara – Giudici Tribunale di Ragusa, il Dott. Emanuele Ferdinando Vadalà – Sost. Procuratore della Repubblica e Michelangelo Aurnia, Dottore Commercialista.

