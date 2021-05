Nessun morto a causa del covid in provincia di Ragusa. Resta quindi fermo a 271 il numero dei decessi in provincia dall’inizio della pandemia. I positivi sono in tutto 1129, di cui 1.091 in isolamento domiciliare, 29 ricoverati in ospedale e 9 nella Rsa Covid dell’ospedale Maria Paternò Arezzo di Ragusa.

I dati per Comune:

32 Acate

16 Chiaramonte Gulfi

224 Comiso

0 Giarratana (Covid free)

26 Ispica

33 Modica

2 Monterosso

27 Pozzallo

148 Ragusa

36 Santa Croce Camerina

34 Scicli

513 Vittoria

I guariti sono 10.641

Per quanto riguarda i tamponi ne sono stati eseguiti in totale 523.011.