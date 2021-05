Cade oggi, 25 maggio, la solennità liturgica di Maria Santissima delle Grazie. A Chiaramonte Gulfi, dove il culto è particolarmente sentito, è un giorno di festa anche se limitata dalle restrizioni Covid. Proseguono, per questo motivo, le celebrazioni che si tengono nella chiesetta delle Grazie, al limitare del perimetro verde punteggiato dagli alberi del demanio forestale. Dopo la messa delle 9 in chiesa madre, oggi si proseguirà con la celebrazione eucaristica delle 19,30, nella chiesetta delle Grazie, con i Vespri solenni che saranno presieduti dal sacerdote Filippo Bella, parroco di Maria Santissima Nunziata a Ragusa, oltre ad essere stato vicario parrocchiale a Chiaramonte, quindi ben conosciuto dalla comunità locale. Domani, 26 maggio, le celebrazioni continuano e si chiudono con la messa delle 9 in chiesa Madre e con la celebrazione eucaristica delle 19,30 in chiesetta che sarà presieduta dal sacerdote Giovanni Piccione. Gli appuntamenti religiosi, pur con le limitazioni dovute al Covid, sono stati molto partecipati, a testimonianza della grande devozione nutrita dal popolo chiaramontano nei confronti della Vergine. Il comitato dei festeggiamenti ha voluto rivolgere un ringraziamento a tutti coloro che hanno reso possibile questo momento di festa: i volontari, i fedeli, il corpo forestale, il corpo dei vigili urbani, l’Arma dei carabinieri e, in particolare, la ditta Rosario Brullo di Chiaramonte Gulfi per l’illuminazione, il corpo bandistico Vito Cutello del maestro Paolo Scollo e il corpo bandistico Alessandro Scarlatti del maestro Nello Gurrieri.

