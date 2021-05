Inaugurato stamattina il ‘punto vaccinale’ a Santa Croce Camerina. Alla cerimonia erano presenti il Sindaco, Giovanni Barone e il responsabile delle Hub Vaccinali di Ragusa, Vittoria e Modica il dott. Giovanni Ragusa. Il ‘punto vaccinale’ sarà ospitato nei locali del centro diurno per anziani, con ampi locali adibiti a: sala d’attesa per l’arrivo, un’accettazione per la documentazione, due postazioni per le vaccinazioni e una seconda sala post vaccino. La struttura è già operativa e sarà aperta al pubblico ogni mercoledì a cominciare da oggi e per i prossimi tre, dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 19,00.



