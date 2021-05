Poteva essere una tragedia, ma per fortuna non ci sono stati feriti, anche se i danni materiali sono stati piuttosto ingenti. Ieri sera intorno alle 19 in corso Kennedy, a Chiaramonte, un uomo alla guida di una Fiat Punto, è piombato a tutta velocità su un’auto in sosta e poi ha finito la sua corsa contro il garage di una privata abitazione.

L’auto in sosta, un Land Rover, ha subito danni notevoli e la saracinesca del garage si è completamente piegata verso l’interno.

L’incidente è stato autonomo: illeso il conducente e nessun ferito, nonostante i numerosi passanti che in quel momento si trovavano in corso Kennedy. L’incidente si è verificato nei pressi di una nota palestra. Il proprietario della palestra, dott. Luca Nicosia, fra i primi a intervenire subito dopo l’impatto, ci spiega: “Non è la prima volta che le auto in corso Kennedy sfrecciano a tutta velocità, nonostante ci troviamo in centro abitato. Senza tenere conto, tra l’altro, che qui vi sono diverse attività commerciali frequentate da persone di tutte le età: adulti, bambini, ragazzi.

Siamo seriamente preoccupati per l’incolumità fisica delle persone, forse sarebbe il caso di provvedere ad installare dei dissuasori di velocità e ad adoperarsi per sorvegliare meglio la zona”. Una preoccupazione più che condivisibile.

Sul posto, per i rilievi, sono intervenuti gli agenti di polizia municipale e una pattuglia dei carabinieri di Vittoria. Ancora in fase di accertamento la dinamica del sinistro.