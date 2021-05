La presidente della Fidapa – Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari – sezione di Vittoria – Antonella Ragusa – nel trentennale della fondazione della sezione Fidapa di Vittoria ha voluto ricordare questo importante traguardo donando al reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale “Riccardo Guzzardi” un cardiografo gemellare.

La cerimonia di consegna è programmata per il 29 maggio 2021 alle ore 10.00.

Per l’occasione sarà presente La Direzione dell’Asp, che ringrazierà la presidente della Fidapa, Antonella Ragusa, e le Associate, per il gesto di generosità che la Sezione ha avuto nei confronti dell’ospedale di Vittoria e nello specifico al reparto di Ostetricia e Ginecologia. «Gesti come questo rappresentano una motivazione in più per proseguire con motivazione nell’attività che svolgiamo» ha commentato il direttore generale, Angelo Aliquò.