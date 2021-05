Si conclude lunedì, 31 maggio, il mese mariano al santuario del Carmine di Ragusa. Per l’occasione, ricorrendo la visitazione della beata Vergine Maria, è in programma, dopo la recita del Rosario delle 18, la santa messa, fissata alle 18,30, presieduta dal direttore dell’ufficio diocesano per la Pastorale della salute di Ragusa, il sacerdote Giorgio Occhipinti. Al termine, ci sarà il rito di affidamento dei malati Covid alla Madonna e la supplica per la fine della pandemia. La celebrazione sarà trasmessa in diretta su Radio Karis. “Un rito religioso particolarmente sentito dai fedeli – sottolinea don Occhipinti – che intendiamo, dunque, onorare nella maniera migliore. Tra l’altro, visto che siamo agli sgoccioli del mese mariano, in questi giorni i pazienti ricoverati nel reparto di Malattie infettive all’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa hanno ricevuto volentieri l’imposizione dello scapolare della Madonna del Carmine. Un segno di devozione e di fede che è stato apprezzato anche dal personale del reparto”.

