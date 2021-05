Un giovane di 18 anni, Salvatore Papaleo, e’ morto in un incidente stradale avvenuto nella serata di ieri nel tratto di strada tra Rosolini e Modica. Il giovane, residente a Rosolini, era a bordo della sua auto, quando, per cause da accertare, e’ rimasto coinvolto nell’impatto con altri due mezzi. Nello schianto, su cui sono al lavoro i carabinieri della Compagnia di Noto, il ragazzo non ha avuto scampo, inutili i tentativi dei soccorritori di strapparlo alla morte. I mezzi sono stati posti sotto sequestro, aperta un’inchiesta per omicidio stradale.

