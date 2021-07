Torna una delle feste religiose più attese per i fedeli e i devoti di Chiaramonte Gulfi. Ma, anche in questo caso, le celebrazioni religiose saranno condizionate dall’emergenza sanitaria. E, soprattutto, non ci saranno processioni per le vie del centro montano. Prendono il via i festeggiamenti in onore del Santissimo Salvatore, un culto che, proprio qui, è particolarmente sentito. Il simulacro del Santissimo Salvatore è venerato nella chiesa omonima. Si comincia già oggi e si andrà avanti sino al 6 agosto, la giornata della festa vera e propria che, anche stavolta, ed è il secondo anno di fila, si caratterizzerà per la mancata possibilità da parte dei fedeli di onorare il simulacro per le vie della città. Oggi, dunque, alle 13,30, il festoso scampanio in tutte le chiese della città annuncerà l’inizio dei solenni festeggiamenti. E’ un momento sempre molto atteso dalla comunità chiaramontana che, anche quest’anno, avrà modo di concentrarsi ancora più sugli aspetti spirituali. Tutti i giorni, alle 18,15, ci sarà la recita del Rosario a cui seguiranno le litanie cantate, la coroncina del Santissimo Salvatore e, quindi, la celebrazione eucaristica. A questo proposito, i sacerdoti e il comitato della festa ricordano le indicazioni per la prevenzione da Covid-19, con le mascherine e i distanziamenti previsti. Domani, domenica 1 agosto, alle 11 la celebrazione eucaristica sarà presieduta dal parroco, il sacerdote Salvatore Vaccaro. Alle 19,30, invece, la comunità si sposterà al santuario Maria Santissima di Gulfi per la celebrazione eucaristica presieduta da mons. Giuseppe La Placa, vescovo della diocesi di Ragusa. Quindi, non ci sarà messa al Santissimo Salvatore. Lunedì 2 agosto alle 19, invece, la celebrazione eucaristica, stavolta in chiesa, sarà presieduta dal sacerdote Filippo Bella.

