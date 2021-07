E’ di Giuseppe Sarzana, 52 anni il corpo privo di vita rinvenuto nella pineta dei Pino d’Aleppo nel Vittoriese. Ieri, intorno alle 17.30 e’ giunta la chiamata dei guardiani del parco ai carabinieri della Compagnia di Vittoria: segnalavano la presenza di una autovettura all’interno dell’area di riserva, con un corpo all’interno. Il numero di targa corrispondeva a quello dell’autovettura a bordo della quale Sarzana si era allontanato volontariamente dalla casa di Vittoria il 30 giugno, non dando piu’ notizie di se’ nonostante i numerosi appelli della famiglia. Addosso all’uomo sono stati trovati i documenti di identita’. L’autovettura era chiusa, anche i finestrini. La morte dell’uomo risalirebbe, secondo l’ispezione cadaverica effettuata dal medico legale Giuseppe Algieri, ad una decina di giorni fa. Morte naturale, arresto cardio circolatorio. Il cadavere, anche per il gran caldo, era in avanzato stato di decomposizione. La macchina era in sosta sotto un albero, in una stradella un po’addentrata nella zona di riserva, dove spesso si recano gli scout per le loro attivita’. Il fascicolo della scomparsa era seguito dal sostituto procuratore Marco Rota. La salma e’ stata restituita ai famigliari.

