Continuano i festeggiamenti in onore del Santissimo Salvatore a Chiaramonte Gulfi. Sabato, il festoso scampanio in tutte le chiese della città montana ha annunciato l’inizio delle solenni celebrazioni che proseguiranno sino al 6 agosto, giornata in cui si celebra la Trasfigurazione del Signore. Ieri, la messa antimeridiana presieduta dal parroco, il sacerdote Salvatore Vaccaro, è stata molto seguita da fedeli e devoti. Gli stessi, poi, si sono portati, nel pomeriggio, al santuario di Gulfi dove il nuovo vescovo della diocesi di Ragusa, mons. Giuseppe La Placa, ha avuto modo di incontrare l’intera comunità chiaramontana. E’ stato un momento molto intenso che ha consentito al pastore diocesano di acquisire adeguata conoscenza della realtà locale. Oggi, le celebrazioni proseguono con la santa messa che nel pomeriggio, alle 19, sarà presieduta dal sacerdote Filippo Bella. Domani, martedì 3 agosto, inizia il triduo solenne. In particolare, dopo la recita del Rosario alle 18,15, la coroncina del Santissimo Salvatore e le litanie cantate, ci sarà, alle 19, la celebrazione eucaristica presieduta da don Luca Berretta, parroco della parrocchia San Nicolò e Santissimo Salvatore in Militello Val di Catania. L’animazione liturgica e i canti saranno a cura della comunità e della corale San Nicolò di Militello. Mercoledì, invece, la celebrazione eucaristica delle 19 sarà presieduta da don Franco Forti mentre i canti saranno a cura della corale San Giovanni Battista di Chiaramonte Gulfi. L’accesso alla chiesa e la partecipazione alle liturgie predisposte così come previsto dalle normative vigenti in materia del contrasto al Covid-19.

