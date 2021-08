E’ il giorno più atteso, domani, giovedì 5 agosto, per i devoti e i fedeli della Patrona di Giarratana. Domani, infatti, è il giorno dei solenni festeggiamenti di Maria Santissima della Neve. Il programma è molto articolato nonostante, anche quest’anno, non ci sarà alcuna processione per le vie del centro montano. Alle 8 lo scampanio a festa e lo sparo di colpi a cannone annuncerà il giorno consacrato alla Patrona. Alle 8,30 ci sarà la celebrazione eucaristica animata dal comitato dei festeggiamenti. Alle 11 la solenne messa presieduta da don Mariusz Starczewki, parroco di Giarratana, e animata dal coro parrocchiale Regina Coeli. A mezzogiorno, quindi, è in programma il suono a festa delle campane delle chiese e lo sparo di colpi a cannone. Dalle 16 alle 19,30, in occasione della tradizionale cena, ci sarà la raccolta dei beni di prima necessità che saranno devoluti alla San Vincenzo parrocchiale. Alle 20, poi, la solenne celebrazione eucaristica che sarà presieduta dal sacerdote Vincenzo Guastella, vicario parrocchiale della parrocchia San Nicola di Bari di Acate e animata dal coro parrocchiale Regina Coeli. Alle 21 l’atto di consacrazione del paese di Giarratana al cuore Immacolato di Maria a cui farà seguito la riposizione del simulacro della santa Patrona nella nicchia dell’altare maggiore. Secondo il decreto vescovile del 13 giugno 2020, la riposizione avverrà a porte chiuse.

Correlati