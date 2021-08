Si sono concluse ieri sera le celebrazioni in onore del Santissimo Salvatore a Chiaramonte Gulfi. I festeggiamenti sono stati condizionati dall’emergenza sanitaria e, quindi, non è stato possibile caratterizzarli, come è sempre accaduto, con la processione del simulacro per le vie del centro montano. E’ stata invece molto partecipata, nel rispetto delle regole sul distanziamento sociale, la concelebrazione eucaristica tenutasi ieri sera, a conclusione della festa, sul sagrato della chiesa. A seguire, l’intrattenimento pirotecnico eseguito dalla ditta Pirosicil Beato di Catania. La chiesa è rimasta aperta tutto il giorno per i pellegrini. Già in mattinata, c’era stata la celebrazione eucaristica presieduta da don Gaudenzio Gianninoto, ocd. Alle 11 la celebrazione eucaristica presieduta dal sacerdote Graziano Martorana. Quindi, a mezzogiorno, è stato riproposto il festoso scampanio in tutte le chiese della città. Giovedì scorso, in serata, il momento sempre emozionante della svelata. Nel periodo dei solenni festeggiamenti, la confraternita del Santissimo Salvatore ha allestito, nei locali della sagrestia, una raccolta beni di prima necessità. Intanto, da oggi e sino a martedì 10 torna, in via San Giovanni Bosco, a partire dalle 21, la tradizionale Cappelluzza dell’Assunta. E’ una delle iniziative religiose che fanno da corollario ai festeggiamenti del Santissimo Salvatore.

