Un maxi tamponamento si è verificato stanotte sulla strada Ragusa – Marina di Ragusa.

Coinvolte ben 4 autovetture mentre sono in totale 5 i feriti che sono stati soccorsi.

I veicoli coinvolti sono una Fiat 500 e una Fiat Panda che viaggiavano nella stessa mentre in direzione opposta viaggiavano un’altra Fiat Panda e una Peugeot.

Per cause ancora in via di definizione da parte della Polizia Stradale che è intervenuta sul posto, le quattro auto sono entrate in collisione tra loro, forse a causa di una distrazione.