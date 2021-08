E’ stato un momento significativo. Molto apprezzato dai fedeli. Ma, soprattutto, legato alla prospettiva per la Chiesa ragusana, di quelli che danno speranza per il futuro. La celebrazione eucaristica di sabato sera, nella chiesa di Santa Maria di Portosalvo, dove si stanno tenendo tuttora i festeggiamenti che, a Marina di Ragusa, avranno il proprio clou sabato 14 agosto, ha assunto una dimensione speciale. Per la presenza dei seminaristi della diocesi che hanno animato la funzione religiosa. A presiedere il rito, alla presenza del parroco, don Riccardo Bocchieri, è stato il sacerdote Gianni Mezzasalma, rettore del seminario. Oggi, intanto, le celebrazioni proseguono, dopo la messa mattutina, con la recita del Rosario e la coroncina alla Madonna alle 18,15 e la celebrazione eucaristica delle 19. Martedì si prosegue con lo stesso programma, vale a dire celebrazione eucaristica alle 8, recita del Rosario e coroncina alla Madonna alle 18,15 e celebrazione eucaristica alle 19. Da mercoledì il triduo in preparazione alla festa che sarà predicato dal sacerdote Francesco Mallemi. Anche in questo caso alle 8 ci sarà la celebrazione eucaristica, alle 18,15 la recita del Rosario e la coroncina alla Madonna e alle 19 la celebrazione eucaristica con omelia.

