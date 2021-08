È stata magica! È stata d’impatto visivo ed emotivo! È stata ricca di momenti e di sogni! È stata possibilità di divertimento in questa estate che comincia a muovere i primi veri passi.

La settima edizione di Pioggia di Stelle, lo scorso sabato 7 agosto a Cantina Marilina vicino Marzamemi nel Val di Noto è stata tutto questo, con grande soddisfazione di quanti ne sono stati protagonisti.

“Sono stati il desiderio di leggerezza e la garanzia di sicurezza – ha commentato Marilina Paternò a nome di Cantina Marilina – ad accompagnarci per tutta la lunga notte di Pioggia di Stelle. Avevamo annunciato che sarebbe stata la festa dell’estate e abbiamo mantenuto la promessa. Ogni anno tentiamo di aggiungere qualcosa di nuovo proprio per consentire a tutti i presenti di immergersi in questa aurea di magia, di sogno, di divertimento e di relax. Sensazioni che sabato sera erano palpabili e quasi a portata di mano”.

Pioggia di Stelle 2021 è stata caratterizzata dalla degustazione di quattro dei vini top di Cantina Marilina, tra cui per la prima volta il Fedelie bianco, uno dei due vini ancestrali prodotti dalla cantina del Val di Noto. In degustazione, la cucina di casa e di eccellenza di Mamma Lina che ha fatto cogliere il buono della Sicilia e messo a disposizione le nostre materie prime. E poi musica dal vivo con i Gusta Cuba che hanno fatto ballare fino a notte tarda. Divertimento con trampolieri e sputafuoco per adulti e bambini, quest’anno presenti insieme ai genitori. Ed ancora, ciò che ha creato una magia assoluta, è stato lo spettacolo piro musicale, tra i filari e le vigne, sulle note della colonna sonora del film ‘Il pirata dei Caraibi’.

“Insomma – ha aggiunto Marilina Paternò – grande la soddisfazione di aver fatto stare bene tutte le persone che anche quest’anno hanno scelto di essere dei nostri. Pioggia di Stelle è un must dell’estate in Sicilia, non solo in questa porzione di territorio. Tantissimi gli amici che sono venuti anche da fuori per essere insieme a noi. Abbiamo rispettato tutte le norme di sicurezza richiedendo, all’ingresso, il greenpass o l’esito negativo del tampone nelle 48 ore antecedenti all’evento; abbiamo costruito una scaletta di attività per consentire di far contenti tutti i presenti facendoli divertire sino a tarda notte anche con djset. Avevamo voglia di spensieratezza, divertimento, felicità, il tutto in sicurezza e così è stato. Grande e trasversale è stato l’impegno di quanti si sono messi a disposizione per darci una mano per la buona riuscita di questa settima edizione che ha chiuso i battenti con grandi sorrisi, in attesa che nel 2022 si possa replicare ma con ancora tante altre novità che renderanno sempre più bella l’estate in Sicilia”.

