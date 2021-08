Non è ancora stato domato il devastante incendio che ha mandato in fumo il parco di Calaforno. Gli ettari complessivi non sono stati ancora quantificati, ma sicuramente si tratta di un incendio di origine dolosa.

Nel primo pomeriggio sono arrivati anche i canadair che hanno dato manforte alle squadre antincendio della forestale, dei vigili del fuoco e della protezione civile.

I vigili del fuoco presidiano un agriturismo della zona e sarebbero state evacuate per precauzione alcune case che si trovano nell’agro di Giarratana.