Domani e domenica saranno le giornate clou delle celebrazioni in onore della Madonna di Portosalvo, patrona di Marina di Ragusa. Domani, sabato 14 agosto, ricorre, in particolare, la vigilia della solennità della Beata Vergine Maria Assunta in cielo. In chiesa, alle 8 ci sarà la celebrazione eucaristica mentre alle 19,15 è in programma la recita del Rosario e la coroncina alla Madonna. Alle 19,30 la messa nel cortile delle suore mentre alle 20 è in programma celebrazione eucaristica in chiesa che resterà aperta sino a mezzanotte per la visita alla Madonna. Ogni fedele potrà rendere il proprio devoto omaggio. Domenica 15 agosto, invece, è il giorno della festa. Le celebrazioni eucaristiche in chiesa sono in programma alle 7, alle 8, alle 9, alle 10 e alle 11. Dalle 17 alle 22,30 la chiesa resterà aperta per la visita alla Madonna. Alle 19 la celebrazione eucaristica si terrà nella parrocchia San Francesco Saverio al Villaggio Gesuiti, alle 19,30 celebrazione eucaristica nel giardino delle suore. Alle 20, in chiesa, è in programma la solenne celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo, mons. Giuseppe La Placa, con la partecipazione delle autorità civili e militari. Il parroco, il sacerdote Riccardo Bocchieri, comunica che domenica non sarà effettuato il tradizionale gioco del legno a mare e l’imbarco al porto con la processione del simulacro della Madonna. I colpi a cannone di giorno 15 agosto saranno curati dalla ditta Etna Pyro di Privitera Francesco di Nicolosi.

