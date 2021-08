A fuoco la pedana de “La Capannina” di Scoglitti, che si trova a collegare la via Messina e la “Spiaggiatta ro Scuogghiu i fora”, passando dal lido. Il lido, di proprietà della famiglia Mazza, è uno dei più noti della frazione marinara vittoriese. E’ stato il candidato a sindaco Piero Gurrieri, che è anche un giornalista a dare la notizia. Un atto chiaramente di matrice dolosa, che però al momento non ha nessun colpevole, nonostante il numero di forze spiegate sul territorio per i controlli di ferragosto. Al momento, nessuno ha visto niente e non c’è nessun colpevole.

Foto: Franco Assenza