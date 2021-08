Tra il 14 e il 16 agosto sono state cinque le vittime del Covid in provincia di Ragusa. Tra queste una 51enne di Vittoria: la donna non era stata sottoposta a vaccino. Sale così a 297 il numero delle vittime da Covid in provincia di Ragusa.

L’invito è sempre quello alla responsabilità, alla prudenza e a effettuare il vaccino. Stamani, anche la commissione straordinaria della città di Vittoria ha espresso forte preoccupazione per il dato allarmante della città che si avvia verso i mille contagiati.