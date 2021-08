I positivi in provincia di Ragusa continuano ad aumentare e ci sono anche due morti. Sale quindi a 299 il numero di persone residenti in provincia e risultate positive al Coronavirus decedute dall’inizio della pandemia.

Per quanto riguarda i positivi, rispetto al bollettino di ieri c’è un netto aumento: complessivamente sono 2321 (ieri erano 2.239), di cui, 2.206 si trovano in isolamento domiciliare, 11 sono alla Rsa di Ragusa, 91 ricoverati (contro i 85 di ieri) e 13 in Foresteria Covid.

Per quanto riguarda il numero di tamponi ne sono stati effettuati in totale 617.811.

I dati per Comune:

36 Acate

24 Chiaramonte

279 Comiso

9 Giarratana

79 Ispica

211 Modica

1 Monterosso

105 Pozzallo

321 Ragusa

95 Santa Croce

96 Scicli

950 Vittoria

I ricoverati al Giovanni Paolo II di Ragusa sono 50: 16 in Malattie Infettive; 5 in Medicina; 21 in Astanteria Covid e 8 in Terapia Intensiva . Al Guzzardi di Vittoria sono 28 i ricoverati ricoverati: 26 in area Covid, 1 in ortopedia e 1 in Medicina.

Dieci pazienti sono poi ricoverati nel reparto di Malattie Infettive dell’ospedale Maggiore di Modica. Inoltre si segnala un residente della provincia di Ragusa ricoverato in terapia intensiva all’Ismett di Palermo la donna modicana di 28 anni ricoverata al policlinico di Catania. I guariti dall’inizio della pandemia sono 13.810.