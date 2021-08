Altri due morti oggi in provincia di Ragusa a causa del Covid. Si tratta di un signore di Vittoria, classe 1965, non vaccinato, deceduto al Pronto Soccorso e di un uomo del 49, di Milano ma domiciliato a Ragusa, deceduto nel reparto di Terapia Intensiva del Giovanni Paolo II. Aveva fatto la prima dose del vaccino.

Sale quindi a 304 il numero di persone decedute a causa del covid.

Per quanto riguarda i positivi, rispetto al bollettino di ieri c’è un ancora un aumento: complessivamente sono 2444 i positivi (ieri erano 2406), di cui, 2.339 si trovano in isolamento domiciliare, 13 sono alla Rsa di Ragusa, 83 ricoverati (uno in più di ieri) e 9 in Foresteria Covid.

Per quanto riguarda il numero di tamponi ne sono stati effettuati in totale 623008.

I dati per Comune:

40Acate (+2)

27 Chiaramonte (+2)

330 Comiso (+13)

6 Giarratana (=)

80 Ispica (-1)

202 Modica (+3)

1 Monterosso (=)

100 Pozzallo (-9)

329 Ragusa (+8)

84 Santa Croce (+2)

87 Scicli (-4)

1053 Vittoria (+27)

I ricoverati al Giovanni Paolo II di Ragusa sono 53: 16 in Malattie Infettive; 14 in Medicina; 15 in Astanteria Covid e 6 in Terapia Intensiva . Al Guzzardi di Vittoria sono 20 i ricoverati. Dieci pazienti sono poi ricoverati nel reparto di Malattie Infettive dell’ospedale Maggiore di Modica. Dei ricoverati 13 non sono residenti nel Ragusano.

I guariti dall’inizio della pandemia sono 14.026.