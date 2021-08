Purtroppo ancora altri 3 decessi per covid in provincia di Ragusa. Si tratta di un uomo di Vittoria, classe 1954, non vaccinato, e di due donne di Comiso (una del 32 e una del 40) entrambe vaccinate. In totale 307 i morti inb provincia di Ragusa morte a causa del maledetto virus. Aumentano intanto i contagi così come i ricoveri. Sono 2520 i contagiati attuali ii cui oltre 2400 in isolamento domiciliare.

I dati per comune:

45 Acate 25 Chiaramonte 342 Comiso 6 Giarratana 77 Ispica 208 Modica 1 Monterosso 98 Pozzallo 347 Ragusa 80 Santa Croce 91 Scicli 1086 Vittoria I ricoverati al Giovanni Paolo II di Ragusa sono 58, così suddivisi: 16 in Malattie Infettive; 13 in Medicina; 21 in Astanteria Covid e 8 in Terapia Intensiva . Al Guzzardi di Vittoria sono 22 i ricoverati. Otto pazienti sono poi ricoverati nel reparto di Malattie Infettive dell’ospedale Maggiore di Modica.