Il dato non solo è sconcertante ma seriamente preoccupante: sei morti a causa del covid si sono registrati nella giornata di oggi, 1 settembre, in provincia di Ragusa.

Dall’inizio della pandemia, sale a 334 il numero delle vittime nella sola provincia di Ragusa.

Fra i sei morti di oggi, 4 sono di Vittoria, 1 di Modica e 1 di Pedalino.

In particolare, le vittime di Vittoria sono un uomo di 64 anni non vaccinato morto in terapia intensiva al Giovanni Paolo II, un uomo di 71 anni non vaccinato morto nell’area covid del Guzzardi, una donna di 79 anni non vaccinata morta sempre nell’area covid di Guzzardi e una donna di Vittoria di 82 anni non vaccinata morta in casa.

La vittima di Modica è una donna di 85 anni vaccinata morta in terapia sub intensiva al Giovanni Paolo II, mentre qulla di Pedalino è un uomo di 98 anni, vaccinato, morto in casa.