Scendono i positivi in provincia, ma ci sono altri 4 morti. Inoltre, preoccupa la situazione di Chiaramonte, che insieme a Ragusa è l’unica città che registra un aumento dei positivi.

Sale quindi a 338 il numero di persone residenti in provincia e risultate positive al Coronavirus decedute dall’inizio della pandemia.

Per quanto riguarda i positivi, c’è un calo: complessivamente sono 2.427 i positivi (ieri erano 2.505), di cui, 2.317 si trovano in isolamento domiciliare, 13 sono alla Rsa di Ragusa, 92 ricoverati e 5 in Foresteria Covid.

Per quanto riguarda il numero di tamponi ne sono stati effettuati in totale 639.500.

I dati per Comune:

42 Acate (-3)

55 Chiaramonte (+6)

388 Comiso (-9)

3 Giarratana (-1)

55 Ispica (-1)

179 Modica (-18)

1 Monterosso (+1)

79 Pozzallo (-8)

309 Ragusa (+12)

45 Santa Croce (-7)

85 Scicli (-4)

1.076 Vittoria (-45)

I ricoverati al Giovanni Paolo II di Ragusa sono 53, così suddivisi: 16 in Malattie Infettive; 17 in Astanteria Covid, 9 in Terapia Intensiva e 11 in Sub Intensiva.

Al Guzzardi di Vittoria sono 28 i ricoverati: 27 in Area Indistinta Covid e 1 in Neurologia. Dieci pazienti sono poi ricoverati nel reparto di Malattie Infettive dell’ospedale Maggiore di Modica.

I guariti salgono a 15.100.