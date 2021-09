Ancora due persone morte, risultate positive al covid. Entrambe sono di Viittoria: una donna di 77 anni, non vaccinata, e un uomo di 85 anni, vaccinato, deceduti in Area Covid.

Sale quindi a 341 il numero di persone residenti in provincia, risultate positive al covid e decedute dall’inizio della pandemia. Per quanto riguarda i positivi, rispetto al bollettino di ieri, c’è un altro calo: complessivamente sono 2.220 i positivi (ieri erano 2.305), di cui, 2.110 si trovano in isolamento domiciliare,

I dati Comune per Comune

35 Acate (-5) 48 Chiaramonte (-1) 381 Comiso (-6) 5 Giarratana (+1) 74 Ispica (+5) 142 Modica (-28) 0 Monterosso (-1) 65 Pozzallo (-8) 289 Ragusa (-6) 36 Santa Croce (-3) 96 Scicli (+4) 939 Vittoria (-38)