L’Asp di Ragusa comunica all’utenza che, a causa del previsto maltempo, nella giornata di oggi, 10 settembre, i test rapidi in modalità drive in, programmati nella postazione di Marina di Ragusa – parcheggio via Panoramica –, si effettueranno nella sede del Centro Direzionale Asi – viale 1 – Ragusa.

Saranno garantiti gli stessi orari 17.00/20.00.

Dalla prossima settimana, il 14 e il 17 settembre – martedì e venerdì – i test rapidi che interessano il comune di Ragusa si effettueranno solo nella postazione del Centro Direzionale Asi dalle ore 17.00 alle 20.00.

Per ulteriori informazioni consultare il sito o la pagina Facebook dell’Asp.