Operazione dei Nas di Ragusa, che va inserita in un più ampio contesto di operazioni da parte del nucleo anti sofisticazioni dei carabinieri avvenute in tutta Italia. A Modica, i Nas hanno sequestrato 52 kg di alimenti scaduti all’interno di un centro benessere con annessa attività di ristorazione.

Sempre i Nas di Ragusa hanno effettuato un’operazione a Caltanissetta: in questo caso, è stato denunciato il gestore di un centro benessere in quanto ritenuto responsabile di aver omesso la redazione del documento di valutazione rischi dei luoghi di lavoro della struttura in particolare sul rischio biologico connesso alla pandemia da Covid-19.