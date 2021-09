I carabinieri di Acate, a seguito di una perquisizione personale, un cittadino di etnia albanese, K.G. di 20 anni, residente già da diversi anni ad Acate, mentre stazionava nei pressi del distributore automatico di prodotti alimentari, lo hanno trovato in possesso di 7 dosi già pronte e avvolte in carta di alluminio del peso di 5,2 grammi di hashish occultati all’interno degli indumenti intimi. Inoltre, il giovane pusher aveva con sé la somma contante di €. 575,00 in banconote di piccolo taglio, probabile provento dell’attività illecita di spaccio di sostanze stupefacenti. Il servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, che ha dato luogo al controllo dei Carabinieri nella località San Vincenzo, è scattato a seguito delle diverse segnalazioni inoltrate dai residenti della zona che, da qualche giorno, avevano rappresentato alle FF.PP. una fiorente attività di spaccio di sostanze stupefacenti, insospettiti dall’andirivieni di tanti giovani assuntori-acquirenti.

Pertanto, al termine delle formalità di rito, il giovane pusher è stato arrestato nella flagranza del reato detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Il magistrato, per K.G., ha disposto gli arresti domiciliari. La droga e i soldi sono stati sequestrati e custoditi dai Carabinieri di Acate.

