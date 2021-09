Controlli antidroga dei carabinieri di Vittoria.

L’11 setttembre, in piazza Manin, è stati arrestati oer spaccio un cittadino marocchino, G. K. cl. 1994, non in regola sul territorio nazionale in quanto sprovvisto di permesso di soggiorno. Durante le operazioni di polizia il giovane pusher, già gravato di un ordine di espulsione dal territorio nazionale, ha opposto resistenza, strattonando con violenza un Carabiniere e facendolo cadere a terra.

Nel corso della perquisizione personale, il giovane marocchino è stato trovato in possesso di 2 grammi di hashish, suddivisi in 3 dosi e avvolti nella carta di alluminio, e 230 euro in banconote di piccolo taglio, probabile provento di dello spaccio della sostanza stupefacente. L’arrestato è stato associato alla casa circondariale di Gela a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

E sempre a Vittoria è stato denunciato in stato di libertà il 10 settembre un operaio vittoriese, già noto alle forze di polizia, C.G. cl.1987, trovato in possesso di 8 grammi di marijuana, nascosti nella cucina della sua abitazione. Inoltre, alla Prefettura di Ragusa, è stato segnalato in qualità di assuntore di sostanze stupefacenti un giovane operaio C.A. cl.1995, originario di Chiaramonte Gulfi, che deteneva 1 grammo di cocaina.