Altri due morti in provincia di Ragusa a causa del Covid. Si tratta di due uomini di Ragusa, di 88 e 90 anni, entrambi vaccinati, deceduti in terapia Sub Intensiva.

Sale quindi a 353 il numero di persone residenti in provincia e risultate positive al Coronavirus decedute dall’inizio della pandemia. Per quanto riguarda i positivi, rispetto a ieri, c’è l’ennesimo calo: complessivamente i positivi sono 1.420 (ieri erano 1.507), di cui, 1.350 si trovano in isolamento domiciliare, 15 sono alla Rsa di Ragusa, 53 ricoverati e 2 in Foresteria Covid.

Per quanto riguarda il numero di tamponi effettuati ne sono stati effettuati in totale 659.077.

I dati per Comune:

22 Acate (-2)

39 Chiaramonte (+2)

238 Comiso (-23)

2 Giarratana (-1)

87 Ispica (=)

68 Modica (-12)

0 Monterosso (=)

41 Pozzallo (-2)

234 Ragusa (+12)

42 Santa Croce (+1)

70 Scicli (-1)

507 Vittoria (-53)

I ricoverati al Giovanni Paolo II di Ragusa sono 32: 8 in Malattie Infettive; 11 in Astanteria Covid, 5 in Terapia Intensiva e 8 in Sub Intensiva. Al Guzzardi di Vittoria sono 15 i ricoverati: tutti in Area Indistinta Covid. Cinque pazienti sono poi ricoverati nel reparto di Malattie Infettive dell’ospedale Maggiore di Modica.