Duecento visitatori in un sol giorno nel piccolo museo più a Sud d’Italia. E’ successo domenica 19 settembre all’Antica Farmacia Cartia di via Mormina Penna a Scicli in occasione della Giornata Nazionale dei Piccoli Musei, l’open day con ingresso gratuito. Il sito culturale è gestito da una associazione di Scicli, la Tanit.

L’Antica Farmacia Cartia è una storica farmacia risalente al 1902. Uno scrigno di storia rimasto intatto con al suo interno il mobilio originale oltre alle bocce con ingredienti e utensili da laboratorio galenico. La Farmacia è anche set delle serie TV “Il Commissario Montalbano” e “Il Giovane Montalbano”.