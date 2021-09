L’episodio si è verificato stanotte a Chiaramonte Gulfi: un giovane, un minorenne italiano di origine tunisina, si è introdotto nell’abitazione di una famiglia di albanesi in via Borgo Maddalena.

A scoprire il ladro, il fratello del padrone di casa, mentre il resto della famiglia era andato a dormire al piano di sopra anche se avevano lasciato aperta la finestra per via del caldo. Il minore, infatti, si era introdotto in casa dalla finestra aperta nel tenativo di rubare.

Il fratello del padrone di casa, però, l’ha scoperto, bloccato e ha chiamato immediatamente i carabinieri della stazione di Chiaramonte, i quali sono intervenuti tempestivamente e hanno provveduto ad arrestare il ragazzo.

Stamani, il giovane è stato portato al centro di prima accoglienza per minori di Catania a disposizione dell’autorità giudiziaria.